MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Koray Aydın'ın "Liderimiz Devlet Bahçeli" sözlerinde kasıt olup olmadığına ilişkin soruya, "Kesinlikle. Orada bir siyasi partinin Genel Başkanını yuhalattırabilecek bir tarzda gaf olmaz. Eğer bu yuhalama başlarsa bunun altından İYİ Parti kalkamaz. Herkes ayağını denk alsın" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı makamlarında ziyaret etti.

Bahçeli, Meclis Başkanı Yıldırım'ı ziyaretinden sonra gazetecilere açıklamada bulundu. Ziyarette başarı dileklerinde bulunduğu belirten Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın "Liderimiz Devlet Bahçeli" ifadesine ilişkin soruya, "Gaf, sürçü lisan kelimesi, bunlar bir kelime veya o kelimeyi oluşturan birkaç hece arasında bazı yanlış telaffuz veya yanlış kavramlar nitelendirilebilecek konuşmalar yaptığınız taktirde bunun adı gaf olur. Koskoca bir cümlenin içerisinde gaf olmaz. Bana ulaşan bilgiler çerçevesinde Sayın Genel Başkan Yardımcımız Semih Yalçın'ın ifade ettiği gibi dört kişi arasında eğer bir konuşma, planlama, dışarıdaki kitleyi yönlendirmeye yönelik bir gaflete düşmüşlerse çok büyük hata işlemişlerdir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Kasıtlı olduğunu düşünüyor musunuz" sorusuna ise "Kesinlikle. Orada bir siyasi partinin Genel Başkanını yuhalattırabilecek bir tarzda gaf olmaz. Eğer bu yuhalama başlarsa bunun altından İYİ Parti kalkamaz. Herkes ayağını denk alsın. Ne yapmak istiyorlarsa ona göre hareket etsinler" dedi.

İYİ Parti'den kopuşlar olup olamayacağına ilişkin soruya ise Bahçeli, "Kopmalar olur mu, olmaz mı bilemiyoruz. Bizden koptukları biliniyor. Tekrar kopanlar bize gelir mi onu bilemiyorum. Ama bazıları var ki hiçbir şart altında MHP ile beraberlikleri kalmamıştır" şeklinde cevap verdi. - ANKARA