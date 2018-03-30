MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Fransa'nın PKK/PYD/YPG ile Türkiye arasında arabuluculuğa heves etmesi şuursuzluk olduğu kadar, terör örgütleriyle egemen ve meşru bir devleti eşitlemeye cüret eden bir aymazlık ve ahlaki zayıflıktır. Böylesi bir çarpıklığa Türk milletinin göz yumacağını düşünmek abestir, gafilliktir" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli gündeme ilişkin resmi Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Siirt'in Eruh ilçesinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin duyduğu üzüntüyü dile getiren Bahçeli, "Türkiye terörle yoğun, amansız ve kıyasıya bir mücadele halindedir. Bu süreçte milletimizi temelden sarsan, bizleri derinden üzen suikastlar maalesef vuku bulmaktadır. Bunlardan birisi bugün Siirt'in Eruh ilçesi kırsalındaki Ormanardı bölgesinde gerçekleşmiştir. PKK'lı teröristlerin açtıkları ateş sonucunda 6 yiğit korucumuz şehit düşmüştür. Bu menfur saldırıda 3 korucumuzun yanında 4 Mehmedimiz yaralanmıştır. Şehit 6 korucumuzla birlikte 3 gün içinde toplam 10 kahramanımız şehit olmuştur. Elbette acımız büyüktür. Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailelerinin, milletimizin, mesai ve silah arkadaşlarının yanı sıra hepimizin başısağolsun diyorum. Halen tedavileri süren evlatlarımıza şifalar temenni ediyorum" ifadelerinde bulundu.

"Terör örgütleriyle egemen ve meşru bir devleti eşitlemeye cüret eden bir aymazlık ve ahlaki zayıflıktır"

İnsanlığın bir yol ayrımında, bir karar ve tercih aşamasında olduğunu dile getiren Bahçeli, "Terörizmin cinayetleri insanlığa vurulmuş en şiddetli darbe, en kanlı hançerdir. Eğer küresel vicdan beklenen tepki ve refleksi göstermezse terör beşeri mirası yiyip tüketecektir. Tehlike bu kadar yakındır. Katiller masumların kanını döküp milletlerin tarihine, egemenlik ve kültürel haklarına kast ediyorken, diğer yanda ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından taltif görürse, bu kahredici çelişkiyi hiç kimse izah ve ifade edemeyecek, altından da kimse kalkamayacaktır. Nitekim teröristlerin Avrupa başkentlerinde ağırlanması, saraylarda misafir edilmesi hem ayıplı bir davranış hem de aşağılık ilişki ağlarını deşifre eden korkunç bir ilkellik ve iradesizlik halidir. Bu çirkinliğin hazmı ve kabulü imkansızdır, ihtimal dışıdır. Fransa'nın PKK/PYD/YPG ile Türkiye arasında arabuluculuğa heves etmesi şuursuzluk olduğu kadar, terör örgütleriyle egemen ve meşru bir devleti eşitlemeye cüret eden bir aymazlık ve ahlaki zayıflıktır. Böylesi bir çarpıklığa Türk milletinin göz yumacağını düşünmek abestir, gafilliktir. Teröre mihmandarlık yapanlar yedikleri herzelerin, girdikleri kılıkların, kırdıkları potların vebaline tarih ve insanlık huzurunda gün gelecek katlanmak durumunda kalacaklardır. Bu ise sadece bir zaman meselesidir. Suriye'nin Kuzeyi'nde bir asır önce yapmadıkları kötülük, kurmadıkları tuzak bırakmayanların tekrar eskiye dönme çaba ve istekleri hakikaten talihsizlik, hakikaten esef ve endişe verici bir gerileme, hatta çakılmadır. Eski çamlar şimdi bardak oldu. Köprülerin altından çok sular aktı. Allah'a şükür Türkiye ihanete, işbirlikçilere, iç ve dış nifak yuvalarına hak ettiği dersi verecek güçtedir. Unutulmasın ki, Türk milleti emelleri karanlık hiçbir mahfil ve mihraka boyun eğmeyecektir" açıklamasında bulundu. - ANKARA