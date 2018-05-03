MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 100 Bin İmza ile Cumhurbaşkanlığı Adaylığına İlişkin, "100 Bin...
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 100 Bin İmza ile Cumhurbaşkanlığı Adaylığına İlişkin, "100 Bin...

IHAAW102750-SIY/03-05-2018 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 100 bin imza ile cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, "100 bin kişinin içinde eğer FETÖ desteği, PKK desteği ile bir aday yapılacaksa o zaman FETÖ’nün seçmen ve siyasi ayağının hangi aday üzerinde yoğunlaştığı görülebilir" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 100 Bin İmza ile Cumhurbaşkanlığı Adaylığına İlişkin,

IHAAW102750-SIY/03-05-2018

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 100 bin imza ile cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin, "100 bin kişinin içinde eğer FETÖ desteği, PKK desteği ile bir aday yapılacaksa o zaman FETÖ'nün seçmen ve siyasi ayağının hangi aday üzerinde yoğunlaştığı görülebilir" dedi. 03.05.2018 10: 27: 50 TSI
NNNN - ANKARA

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