MHP Genel Başkanı Devet Bahçeli: ""Hiç kimse bize, mesela esir Türkler hakkında istikamet gösteremez, ikazen hatırlatma yapamaz. Uygur Türkleri'nin...
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MHP Genel Başkanı Devet Bahçeli: ""Hiç kimse bize, mesela esir Türkler hakkında istikamet gösteremez, ikazen hatırlatma yapamaz. Uygur Türkleri'nin...

Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika
MHP Genel Başkanı Devet Bahçeli: ''Hiç kimse bize, mesela esir Türkler hakkında istikamet gösteremez, ikazen hatırlatma yapamaz. Uygur Türkleri'nin...

MHP Genel Başkanı Devet Bahçeli: ""Hiç kimse bize, mesela esir Türkler hakkında istikamet gösteremez, ikazen hatırlatma yapamaz. Uygur Türkleri'nin hüznü yüreğimizdedir.

MHP Genel Başkanı Devet Bahçeli: ""Hiç kimse bize, mesela esir Türkler hakkında istikamet gösteremez, ikazen hatırlatma yapamaz. Uygur Türkleri'nin hüznü yüreğimizdedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

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Şu an buradasınız: MHP Genel Başkanı Devet Bahçeli: ""Hiç kimse bize, mesela esir Türkler hakkında istikamet gösteremez, ikazen hatırlatma yapamaz. Uygur Türkleri'nin... - Haberler
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