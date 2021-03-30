MHP Genel Başkanı Devet Bahçeli: ""Hiç kimse bize, mesela esir Türkler hakkında istikamet gösteremez, ikazen hatırlatma yapamaz. Uygur Türkleri'nin...

MHP Genel Başkanı Devet Bahçeli: ""Hiç kimse bize, mesela esir Türkler hakkında istikamet gösteremez, ikazen hatırlatma yapamaz. Uygur Türkleri'nin hüznü yüreğimizdedir.