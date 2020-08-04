MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet İttifakı'nın üç asıl ortağından ikisinin, yani CHP ile örtülü... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet İttifakı'nın üç asıl ortağından ikisinin, yani CHP ile örtülü ortak HDP'nin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'e menfi yaklaşımı ortadadır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet İttifakı'nın üç asıl ortağından ikisinin, yani CHP ile örtülü ortak HDP'nin Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'e menfi yaklaşımı ortadadır. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı son hareketiyle onlardan ayrışmış, ayrı düşmüştür. Meral Hanımın kendisi adına hayırlı bir gelişmedir". - ANKARA Kaynak: İHA