MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yüzde 50+1 oy sistemini eleştirenleri makul görmemiz mümkün değildir" - Haberler
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yüzde 50+1 oy sistemini eleştirenleri makul görmemiz mümkün değildir"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yüzde 50+1 oy sistemini eleştirenleri makul görmemiz mümkün değildir" -"Şunu herkes bilmelidir ki;

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yüzde 50+1 oy sistemini eleştirenleri makul görmemiz mümkün değildir"

-"Şunu herkes bilmelidir ki; hükümet değilsek de hükümete bakan vermemiş olsak da Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da ortağız, anca beraberiz kanca beraber olacağız"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yüzde 50+1 oy sistemini eleştirenleri makul görmemiz mümkün değildir

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yüzde 50+1 oy sistemini eleştirenleri makul görmemiz mümkün değildir

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yüzde 50+1 oy sistemini eleştirenleri makul görmemiz mümkün değildir

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Yüzde 50+1 oy sistemini eleştirenleri makul görmemiz mümkün değildir

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

 Bahçeli: 'Hükümet değilsek de hükümete bakan vermemiş olsak da Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız, anca beraberiz kanca...

Bahçeli: "Hükümet değilsek de hükümete bakan vermemiş olsak da Cumhur İttifakı'nın sevabına da günahına da sonuna kadar ortağız, anca beraberiz kanca...

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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