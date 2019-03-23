MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yolu Karanlığa Çıkan, Rotası Meçhule Sapan, Felaketlere Kılavuzluk...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yolu karanlığa çıkan, rotası meçhule sapan, felaketlere kılavuzluk yapan zillet ittifakı, Mehmetçik'e kurşun sıkan hainlerle, sözde Kürdistan hatırlatması yapan siyasi bölücülerle iş birliğini tarihe nasıl anlatacak, bunun vebalini nasıl üstlenecek?
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yolu karanlığa çıkan, rotası meçhule sapan, felaketlere kılavuzluk yapan zillet ittifakı, Mehmetçik'e kurşun sıkan hainlerle, sözde Kürdistan hatırlatması yapan siyasi bölücülerle iş birliğini tarihe nasıl anlatacak, bunun vebalini nasıl üstlenecek?"
Kaynak: AA