MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yıllardır baroları kendi çiftlikleri haline getirenlerin, ideolojik...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yıllardır baroları kendi çiftlikleri haline getirenlerin, ideolojik saplantılarla dar kadroculuk yapanların gayri ahlaki ayrıcalıkları sorgulanmalı, nihai olarak sonlandırılmalıdır.
04.07.2020 15:25 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:28
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yıllardır baroları kendi çiftlikleri haline getirenlerin, ideolojik saplantılarla dar kadroculuk yapanların gayri ahlaki ayrıcalıkları sorgulanmalı, nihai olarak sonlandırılmalıdır."
Kaynak: AA