MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yıllardır baroları kendi çiftlikleri haline getirenlerin, ideolojik... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yıllardır baroları kendi çiftlikleri haline getirenlerin, ideolojik saplantılarla dar kadroculuk yapanların gayri ahlaki ayrıcalıkları sorgulanmalı, nihai olarak sonlandırılmalıdır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yıllardır baroları kendi çiftlikleri haline getirenlerin, ideolojik saplantılarla dar kadroculuk yapanların gayri ahlaki ayrıcalıkları sorgulanmalı, nihai olarak sonlandırılmalıdır." Kaynak: AA