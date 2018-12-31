MHP Genel Başkanı Bahçeli, Yıldırım'ı Tebrik Etti

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Yıldırım'ı Tebrik Etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için tebrik etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Yıldırım'ı Tebrik Etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için tebrik etti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bahçeli, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı dolayısıyla tebrik etti ve kendisine başarı dileğini iletti.

Kaynak: AA
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