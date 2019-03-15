MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yeni Zelanda'daki Hunhar Terör Saldırısını Nefretle Lanetliyorum.
IHAAW123755-SIY/15-03-2019- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yeni Zelanda'daki hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyorum.
IHAAW123755-SIY/15-03-2019
- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yeni Zelanda'daki hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyorum. Teröristlerin, arkalarında duran güçlerin bütün sinsi planlarının ortaya çıkarılmasını, insanlık vicdanıyla paylaşılmasını temenni ediyorum. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum." 15.03.2019 12: 37: 55 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA