MHP Genel Başkanı Bahçeli yeni yıl mesajında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Millete rağmen siyaset yapmayı amaç görenler, milli ve manevi emanetlerle kıyasıya hesaplaşmayı hedefleyenler Türkiye'nin sırtındaki habis kamburdur." ifadesini kullandı.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, pek çok badirenin yaşandığı, yine birçok sarsıcı ve sorunlu olayın vasat bulduğu, aynı şekilde insanların şikayet ve sitemine sahne olan 2020 yılının bugün itibarıyla son bulduğunu belirtti.

Geride bırakılan yılın muhasebesinin kapsamlı şekilde yapılacağına işaret eden Bahçeli, "Bugünün tarihi yazıldığında 2020'nin ağırlığı, acılığı ve insanlık mizanına yaptığı menfi baskısı tüm çarpıcılığıyla gözler önüne serilecektir. Geride kalan 365 günlük sürede neredeyse yaşanmadık bir şey de kalmamıştır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, kıtaları saran, coğrafyaları kuşatan, ülkeleri çembere alan, insan ve toplum sağlığını üst düzeyde tehdit eden bir virüsün 2020'ye damga vurduğunu anımsatarak şunları kaydetti:

"İnsanlık büyük bir salgınla savaşa tutuşmuştur. Vuhan'da ortaya çıkan Kovit-19, kademe kademe dünya geneline yayılmıştır. 2020 yılında insanlık vahim bir hastalığa yakalanmış, doğal afetler, terör saldırıları, ekonomik yıkımlar, sosyal huzursuzluklar, asimetrik mücadeleler, ticaret anlaşmazlıkları, bölgesel çatışmalar, küresel siyasi cepheleşmeler neredeyse yılın tamamına hakimiyet kurmuştur. Bu yıl içinde huzur, refah ve istikrar mumla aranmıştır. Bütün olumsuzluklara rağmen 2020'de Türkiye istikrarla temellendirdiği diriliş ve yükseliş ruhunu muhafaza etmiş, mesela Kovit-19 hastalığına karşı hayranlık uyandıran bir mücadeleyle direniş göstermiştir."

Bahçeli, "İnsanı merkezine alan medeniyet ölçülerimiz sosyal devlet anlayışının ilkeleriyle yekvücut olurken, devlet-millet dayanışması zirve düzeyde tecelli etmiş, salgının toplumsal ve ekonomik tahribatları en aza çekilmiştir. Dürüst insanlar bu gerçeği teyit ve itiraf edecektir. Aşı konusunda tartışmaları kamçılayıp güvensizliği körüklemek isteyenler Kovit-19'un mutasyona uğramış siyasi türevleridir. Bunlar acınacak haldedir. Milletimizde kuşku ve tereddüt uyandırmak, yalanı ve yozlaşmayı servis etmek ahlak ve vicdan krizidir." değerlendirmesini yaptı.

"Canilerin tıpış tıpış serbest kalacağı bir dünya, bir Türkiye yoktur"

Paylaşımında, "Bir teröristin tutuklu bulunduğu cezaevinden tıpış tıpış çıkarılacağını söyleyen kimliksiz garabetler, 2020'de provokasyonlarına hız verseler de milli gönüllerde kaybetmişler, milli gelecekte tesirsiz bir gölgeden farksız olacaklarını şimdiden belgeleyip belli etmişlerdir." ifadelerine yer veren Bahçeli, şu görüşleri dile getirdi:

"Patır patır cinayet işleyen katilleri azmettiren, bunlara yardım ve yataklık yapan canilerin tıpış tıpış serbest kalacağı bir dünya, bir Türkiye yoktur. 2020'nin karanlığında sonuç alamayanların, 2021'in umut ve huzur ikliminde başlarını kaldırmaları ham bir hayaldir. Tahammülsüz, saygısız ve despot bir siyaset kulvarından sivrilip ön plana çıkanların milli ve manevi değerlerimizle kavgaya tutuşmaları ülkemize çok şey kaybettirmiştir. Nitekim başörtüsü veya türban üzerinden yeni bir kutuplaşma sayfası açmayı planlayanlar yeniden sahnededir. Türbanı irticai faaliyetlerin üniforması gören, türbanlı bir hakimin adaletinden kuşku duyan zatın ve onun gibi düşünen zevatın ne demokrasiyle ne inançlara saygıyla ne de insanlık onuruna bağlılıkla ilgileri vardır. Bu dil ayıplı ve sakıncalı bir dildir. Millete rağmen siyaset yapmayı amaç görenler, milli ve manevi emanetlerle kıyasıya hesaplaşmayı hedefleyenler Türkiye'nin sırtındaki habis kamburdur."

Başörtüsüne hala husumet duyanların insan ve inanç haklarına "faşizm" ve "totalitarizm" prizmasından baktıklarını belirten Bahçeli, "Ayrıca PKK ağzıyla konuşup siyasete kayyum atanmasını eleştiren zavallıların mesaj verdikleri merkezler, denetimine girdikleri melanet çevreler terörizmin ve Türk düşmanlığının ana kaynağıdır. Bölücü terör örgütünün amigoluğuna heveslenenlerin deva iddiası boşuna bir emektir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, kayyum ülkesi olmaktan şikayet etmenin şehitlere, millete, güvenlik ve beka haysiyetine düpedüz hakaret olduğunu vurgulayarak "Bu hakaret işbirlikçi sahiplerine aynen dönmüş, milletimiz sinsi siyaset faillerini isabetle tespit etmiştir. Devayım diyenler, sadece cefadır, sefalettir." değerlendirmesinde bulundu.

"Rabb'imden hayırlı bir seneyi nasip etmesini diliyorum"

Paylaşımında, Aylin Sözer'in İstanbul Maltepe'de hunharca katledilmesinden millet nezdinde duyulan üzüntüye dikkati çeken Bahçeli, "Artık kadınlarımız ölmesin, masumlara kıyılmasın, çocuklar ağlamasın, geleceğimiz kararmasın." temennisinde bulundu.

Devlet Bahçeli, paylaşımında ayrıca "2021 yılını umutla karşılıyoruz. Heyecanla kucaklıyoruz. Tıpkı Karabağ zaferi gibi, yeni yılın nice güzelliklerle, nice başarılarla, nice reformlarla, huzur, sağlık, esenlik ve selamet içinde geçmesini niyaz ediyorum. Aziz vatandaşlarımın, büyük Türk milletinin, Türk-İslam aleminin yeni yılını hürmet ve muhabbetle kutluyor, Rabb'imden hayırlı bir seneyi nasip etmesini diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven