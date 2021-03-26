MHP lideri Bahçeli ve heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

MHP lideri Bahçeli ve heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
MHP lideri Bahçeli ve heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni seçilen Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni seçilen Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 Mart'ta gerçekleştirilen MHP 13. Olağan Büyük Kurultay'da seçilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

"Milliyetçi Hareket Partisi muhterem hatıralarını kutlu fikir ve düşüncelerini her zaman sahiplenecek"

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen MHP Lideri Bahçeli, burada Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bahçeli ve beraberindeki heyet daha sonra Misak-ı Milli kulesine geçti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan MHP Lideri Bahçeli, "Devletimizin kurucusu, İstiklal Savaşımızın Başkomutanı, ilk Cumhurbaşkanımız Aziz Atatürk; Milliyetçi Hareket Partisi 13. Olağan Büyük Kurultay'ında seçilen Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleriyle manevi huzurunuzdayız. En büyük eserim dediğin Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruluş ilkelerine bağlı şekilde, muhafaza ve müdafaaya azmimiz zaafa uğramayacaktır. Bu husustaki irade ve güç kaynağımız elbette büyük Türk milletidir. Açtığın yolda gösterdiğin hedeflerde durmaksızın, yorulmaksızın, ilerleme kararındayız. Nice zahmetlere göğüs gererek, kurup bizlere emanet ettiğin Cumhuriyet'i Cumhur'un muazzam birlik ve diriliş ruhuyla yaşatma ve geleceğe taşıma mücadelemizi inanmışlıkla sürdüreceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi muhterem hatıralarını kutlu fikir ve düşüncelerini her zaman sahiplenecek, milletimizin istiklal ve istikbal hatlarını kahramanca savunacaktır. Bu vesileyle 13. Olağan Büyük Kurultay'ımızın ülkemize, milletimize ve Türk siyasetine yeni bir soluk yeni bir heyecan ve yeni bir umut getirmesini temenni ediyor zat-ı devletlerini hürmetle, rahmetle ve minnetle anıyorum. Ruhun şad olsun" dedi. - ANKARA

MHP lideri Bahçeli ve heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti
MHP lideri Bahçeli ve heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti
MHP lideri Bahçeli ve heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti
MHP lideri Bahçeli ve heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti
MHP lideri Bahçeli ve heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti
MHP lideri Bahçeli ve heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti
MHP lideri Bahçeli ve heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti
MHP lideri Bahçeli ve heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti
MHP lideri Bahçeli ve heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti
MHP lideri Bahçeli ve heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Jülide Sarıeroğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Yunus Emre Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Fırat Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MHP lideri Bahçeli ve heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 16:09:20. #1.16#
title