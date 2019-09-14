MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur"

14.09.2019 16:52

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart seçimlerinin ardından teşekkür mitinglerinin onuncusunu Erzincan'da yaptı. Erzincan'da halka hitap eden Bahçeli, "İstiyorlar ki hükümet düşsün Türkiye tökezlesin. Terör örgütüyle kucaklaşan CHP'nin gittiği yol, yol değildir. Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur" dedi.



Bayburt mitinginin ardından kara yoluyla Erzincan'a gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Yanlızbağ mevkiinde AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, MHP İl Başkanı Salih Aksu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Şireci ve çok sayıda partili coşkuyla karşıladı. Kendisini karşılayanlarla tek tek tokalaşan Bahçeli, beraberindeki TBMM Başkan Vekili Celal Adan, MHP genel başkan yardımcıları Kamil Aydın, Sadir Durmaz ve Mevlüt Karakaya, Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile Erzincan Belediyesine geçti.



Belediye girişinde mehteran ekibinin marşlarıyla karşılanan Bahçeli, Belediye Başkanı Aksun'a makamında ziyarette bulundu. Aksun, burada belediye çalışmalarıyla ilgili sunum yaptı.



Ziyaretin ardından belediye binası önünde halka hitap eden Bahçeli, "Erzincan güzelleşecek gönüller kazanılacaktır" dedi.



Bahçeli, "Bu ünlü emaneti milletimizin sayesinde yaşatacağız. Toplumun en ücra köşelerine kepli edecek olanlar 31 Mart seçiminde sandıktan başarı ile çıkan arkadaşlarımız, belediye başkanlarımızın insanı merkezine alan parlak projeleri hayata geçirerek partimizin farkını göstereceklerini inanıyorum. Erzincan güzelleşecek gönüller kazanılacaktır. Erzincan'ın layık olduğu gelişmişlik seviyesine çıkaracak, vatandaşlarımızın hayır duasını alacak. İrade belediye başkanlarımızdadır. Belediyenin kapıları paylaşmanın, görüşmenin kardeşçe muamelenin ve yardımsever anlayışın adresi olmalı. Bizim gönlümüze herkese yer vardır. Ayrımcılığa dar kadrocular, haksızlığa, faziletli ve adaletli yönetime engel olacağız. Erzincan'dan süt içmediği için ağlayan bir bebek varsa, ekmek alamadığı için başını öne eğen Nineler dedeler analar babalar varsa sınamadı için küçücük elleri soğuktan çatlayan çocuklarımız varsa, giyecek ayakkabısı olmadığı için ayakları su içinde kalan yavrularımız varsa, yollarda çamurlar birikmiş alt yapı iflas etmiş, ortada ciddi bir sorunla Erzincan'da bunların hiçbirisi yaşanmayacaktır. Erzincan belediye başkanımıza ve diğer belediye başkanlarımıza samimiyetle güveniyor" diye konuştu.



"Terör örgütüyle kucaklaşan CHP'nin gittiği yol, yol değildir"



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin gittiği yolun yol olmadığını ifade ederek, "İstiyorlar ki hükümet düşsün Türkiye tökezlesin. CHP'nin neresi aziz Atatürk'ün emanetine benzemektedir. CHP'nin yolu yol değildir. Gittiği yer ahlaki değildir. Haklarımıza itiraz eden bir CHP karşımızdadır. HDP'nin eline avucuna düşen bir CHP ortadadır. PKK'ya göz kırpan ses çıkarmayan bu CHP emperyalizmin küresel güçlerin adeta sözcüsü müdür. 15 Temmuz FETO darbe teşebbüsüne tiyatro diyenler Türkiye'nin varoluş mücadelesini nasıl savunacaklar. Türk milletinin onay verdiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine çamur atan, leke süren müfsit bir zihniyet millete nasıl İsmet edecek. CHP'ye bakarsanız Türkiye felaketlere uğramıştır, CHP kulak verirseniz ekonomi batmış, ülke bitmiştir. Diyarbakır Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları görevlerinden haklı ve hukuki şekilde uzaklaştırılır, CHP darbe sözleri ile karşı çıkar. Türkiye muazzam bir beka mücadelesi verir. Kılıçdaroğlu bir kez olsun PKK'ya destek vermez, terör okunamaz, terörle mücadeleden bahsetmez. Bu nasıl bir konuşmadır. Bu nasıl bir siyasi almadım. Bu CHP'nin bir kez olsun diye tepki gösterdi duyulmuş mudur? Bu CHP'nin bir kez olsun demokrasi istismardan vazgeçti. provokasyon istasyonlara yolunu ayırdı görülmüş müdür? CHP. CHP HDP ile aynı bedene girmiş doku ve organ nakli yapmıştır. HDP ile yatan CHP, PKK ile kalkmış. Kader ortaklığı yapmıştır. Bu karanlık ilişkinin neresinde Kuvveyi Milliye'nin izi vardır. Bu CHP'nin neresi Aziz Atatürk'ün emanetine benzemektedir" dedi.



"Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş yoktur"



Yeni hükümet sisteminden geriye dönüş olmayacağını kaydeden Bahçeli, "Yeni sistemin aksayan yönleri de zamanla düzelecektir. Yeni hükümet sistemi Türkiye'nin ayağına vurulan prangaları kıracaktır. Çocukları dağa kaçırılan analara cesaret gelmiş, Halkın Demokrasi Partisi'nin yakasından tutmuşlardır. Analık hakkı, ahlaksızları zelzele gibi sağlamaktadır. Bugüne kadar terörden çok çektik. Bölgesel ve küresel destek lobisi bulunan bölücü örgütün bunlar eylemleri alçak tertipleri ağır ve vahim sonuçlara neden olur. Bu kapsamda sosyal ve ekonomik fatura günden güne katlandı, kabardı. 12 Eylül günü terörün hain ve karanlık yüzü bir kez daha kendisini gösterdi. Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden masum vatandaşlarımıza yönelik kanlı saldırıda 7 kardeşimiz Şehit 10 kardeşimiz de yaralandı. Nitekim üzüntümüz çok büyüktür. Kürt kökenli kardeşlerimiz PKK'nın vahşi saldırılarına doğrudan muhatap kalmışlar, acı üstüne acı yaşamışlardır." diye konuştu.



Bahçeli, Erzincan mitinginin ardından kara yoluyla Erzurum'a hareket etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA