MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yağdanlıklara diyorum ki yağcılarda ineceksiniz, yağa leke düşürmenin sonuçlarına katlanacaksınız, yağdan yeni bir kriz... - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yağdanlıklara diyorum ki yağcılarda ineceksiniz, yağa leke düşürmenin sonuçlarına katlanacaksınız, yağdan yeni bir kriz...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yağdanlıklara diyorum ki yağcılarda ineceksiniz, yağa leke düşürmenin sonuçlarına katlanacaksınız, yağdan yeni bir kriz konusu çıkarmanın hesabını vereceksiniz.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yağdanlıklara diyorum ki yağcılarda ineceksiniz, yağa leke düşürmenin sonuçlarına katlanacaksınız, yağdan yeni bir kriz konusu çıkarmanın hesabını vereceksiniz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

MHP Genel Başkanı, Politika, Haberler

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