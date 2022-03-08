MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yağdanlıklara diyorum ki yağcılarda ineceksiniz, yağa leke düşürmenin sonuçlarına katlanacaksınız, yağdan yeni bir kriz...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yağdanlıklara diyorum ki yağcılarda ineceksiniz, yağa leke düşürmenin sonuçlarına katlanacaksınız, yağdan yeni bir kriz konusu çıkarmanın hesabını vereceksiniz.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yağdanlıklara diyorum ki yağcılarda ineceksiniz, yağa leke düşürmenin sonuçlarına katlanacaksınız, yağdan yeni bir kriz konusu çıkarmanın hesabını vereceksiniz." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika