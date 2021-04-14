MHP Genel Başkanı Bahçeli, vefat eden Yıldırım Akbulut'a rahmet diledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat eden eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için taziye mesajı yayımladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat eden eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut için taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akbulut'un Türk devlet ve siyaset hayatının mümtaz isimlerinden birisi olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Yakın siyasi tarihimizde Anavatan Partisi Genel Başkanlığı, Başbakanlık ve TBMM Başkanlığı görevlerini üstlenen, dürüst ve dengeli mizacı ile bilinen Sayın Yıldırım Akbulut'un vefatından büyük üzüntü duydum. Ebediyete irtihalinden evvel Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğini de yürüten merhum Yıldırım Akbulut'a Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; muhterem ailesine, siyaset camiasına, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım