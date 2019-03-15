IHAAW123854-SIY/15-03-2019

- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Unutulmasın ki, 'Allah Bes, Baki Hevestir.' 'Galip Olan Yalnızca Allah'tır.' Kaderin üstünde bir kader, hesabın üstünde de bir hesap vardır. cumamız mübarek olsun; Allah, zalimlere, hainlere, Türk ve İslam düşmanlarına niyaz ederim ki, fırsat vermesin." 15.03.2019 12: 38: 54 TSI

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Kaynak: İHA