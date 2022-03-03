MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ukrayna'da mevcut Cumhurbaşkanı ile son seçimdeki siyasi rakibi aynı anda çelik yelek giyip ülkelerini savunurken Zillet... - Haberler

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ukrayna'da mevcut Cumhurbaşkanı ile son seçimdeki siyasi rakibi aynı anda çelik yelek giyip ülkelerini savunurken Zillet...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ukrayna'da mevcut Cumhurbaşkanı ile son seçimdeki siyasi rakibi aynı anda çelik yelek giyip ülkelerini savunurken Zillet İttifakı Allah muhafaza sırtımıza hançer vurmanın hazırlığı içerisindedir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Ukrayna'da mevcut Cumhurbaşkanı ile son seçimdeki siyasi rakibi aynı anda çelik yelek giyip ülkelerini savunurken Zillet İttifakı Allah muhafaza sırtımıza hançer vurmanın hazırlığı içerisindedir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

MHP Genel Başkanı, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Mevla, Politika, Haberler

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