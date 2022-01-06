MHP Genel Başkanı Bahçeli, TURKOVAC aşısı yaptırdı Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TURKOVAC aşısı yaptırdı Açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TURKOVAC aşısı yaptırdı Açıklaması
AA / Esin Işık - Haberler | Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC yaptırdı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC yaptırdı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yerli ve milli üretimimiz TURKOVAC aşımı oldum. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı TURKOVAC aşımızı olmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Devlet Bahçeli, aşı yaptırdığı görüntülerin yer aldığı fotoğrafı da paylaştı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TURKOVAC aşısı yaptırdı Açıklaması

TURKOVAC aşısı yaptıran Devlet Bahçeli vatandaşlara bir de çağrıda bulundu

TURKOVAC aşısı yaptıran Devlet Bahçeli vatandaşlara bir de çağrıda bulundu

 Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek

AA / Esin Işık - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title