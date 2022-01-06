MHP Genel Başkanı Bahçeli, Turkovac aşısı oldu - Haberler
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Turkovac aşısı oldu

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Turkovac aşısı oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerli ve milli Covid-19 aşısı Turkovac aşısı olduğunu açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerli ve milli Covid-19 aşısı Turkovac aşısı olduğunu açıkladı.

Mhp Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında yaptığı paylaşımda, "Yerli ve milli üretimimiz Turkovac aşımı oldum. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı Turkovac aşımızı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca, aşı olduğu anlara ait fotoğraf karelerini de paylaşımına ekledi.

(Utku Şimşek/İHA)

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Turkovac aşısı oldu

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Yerli ve milli üretimimiz TURKOVAC aşımı oldum. Tüm halkımızı TURKOVAC aşımızı olmaya davet ediyorum.'

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yerli ve milli üretimimiz TURKOVAC aşımı oldum. Tüm halkımızı TURKOVAC aşımızı olmaya davet ediyorum."

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