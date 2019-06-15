MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'yi bölmeye, kardeş kavgası çıkarmaya hiç kimsenin gücü...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'yi bölmeye, kardeş kavgası çıkarmaya hiç kimsenin gücü...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'yi bölmeye, kardeş kavgası çıkarmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir, bekamız muhafaza edilecektir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'yi bölmeye, kardeş kavgası çıkarmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir, bekamız muhafaza edilecektir. Kürt-Türk arasına nifak sokmaya çalışanlar bozguna uğratılacaktır. Kürt kökenli kardeşlerimiz bizim canımız, ciğer parelerimizdir."

Kaynak: AA
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