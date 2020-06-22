MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye ve tüm dünya, yeni tip koronavirüs salgınıyla uğraşırken,...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye ve tüm dünya, yeni tip koronavirüs salgınıyla uğraşırken,...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye ve tüm dünya, yeni tip koronavirüs salgınıyla uğraşırken, sınırlarımızın paralel ve mücavir bölgelerinde yıkım müteahhitliğine heveslenmek, bölücü müzakerelere meyletmek, sakat ve skandal bir tertiptir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
22.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:04

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye ve tüm dünya, yeni tip koronavirüs salgınıyla uğraşırken, sınırlarımızın paralel ve mücavir bölgelerinde yıkım müteahhitliğine heveslenmek, bölücü müzakerelere meyletmek, sakat ve skandal bir tertiptir. "

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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