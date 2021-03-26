MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi hem iç hukukumuza hem de uluslararası hukuka uygundur."
Anadolu Ajansı / Buket Güven - Haberler | Güncel
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi hem iç hukukumuza hem de uluslararası hukuka uygundur.
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi hem iç hukukumuza hem de uluslararası hukuka uygundur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven