MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'nin İç ve Dış Odaklı Pek Çok Meselesi, Üstesinden Gelinmesi...

IHAAW200255-SIY/18-04-2018

- MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'nin iç ve dış odaklı pek çok meselesi, üstesinden gelinmesi şart olan pek çok meşguliyeti vardır. Bunun için sandığa müracaat, millet iradesini harekete geçirmek büyük bir mecburiyettir. Yapılan, yapılması gereken de budur." 18.04.2018 20: 02: 55 TSI

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