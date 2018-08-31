MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'de PKK'nın Yöneteceği Belediye Kesinlikle Olmamalı, 15 Temmuz...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'de PKK'nın yöneteceği belediye kesinlikle olmamalı, 15 Temmuz öncesine dönülmemeli, CHP-HDP ve yedekleriyle kurulan karanlık ittifakın hesabı cumhurun iradesiyle bozulmalıdır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'de PKK'nın yöneteceği belediye kesinlikle olmamalı, 15 Temmuz öncesine dönülmemeli, CHP-HDP ve yedekleriyle kurulan karanlık ittifakın hesabı cumhurun iradesiyle bozulmalıdır. Nitekim Milliyetçi Hareket Partisi üzerine düşen ne varsa yapmaya bütünüyle hazırdır."