MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'de demokratik hukuk devletinin gelişip yerleşeceğine, insan hakları standartlarının yükseleceğine samimiyetle...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'de demokratik hukuk devletinin gelişip yerleşeceğine, insan hakları standartlarının yükseleceğine samimiyetle...

24.12.2020 15:35 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:38
MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'de demokratik hukuk devletinin gelişip yerleşeceğine, insan hakları standartlarının yükseleceğine samimiyetle inanıyoruz.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'de demokratik hukuk devletinin gelişip yerleşeceğine, insan hakları standartlarının yükseleceğine samimiyetle inanıyoruz. Böyle bir yükselişi ancak MHP ile AK Parti'nin yapacağını düşünüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal

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