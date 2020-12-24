MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'de demokratik hukuk devletinin gelişip yerleşeceğine, insan hakları standartlarının yükseleceğine samimiyetle...
24.12.2020 15:35 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:38
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'de demokratik hukuk devletinin gelişip yerleşeceğine, insan hakları standartlarının yükseleceğine samimiyetle inanıyoruz.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'de demokratik hukuk devletinin gelişip yerleşeceğine, insan hakları standartlarının yükseleceğine samimiyetle inanıyoruz. Böyle bir yükselişi ancak MHP ile AK Parti'nin yapacağını düşünüyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal