MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'de demokratik hukuk devletinin gelişip yerleşeceğine, insan hakları standartlarının yükseleceğine samimiyetle...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye'de demokratik hukuk devletinin gelişip yerleşeceğine, insan hakları standartlarının yükseleceğine samimiyetle inanıyoruz. Böyle bir yükselişi ancak MHP ile AK Parti'nin yapacağını düşünüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aylin Dal