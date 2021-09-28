MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Türkiye-ABD ilişkileri çetin bir yol ayrımındadır. Aynı şeyi NATO ittifakı için de ileri sürmek doğru bir tespittir.' - Haberler
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye-ABD ilişkileri çetin bir yol ayrımındadır. Aynı şeyi NATO ittifakı için de ileri sürmek doğru bir tespittir."

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye-ABD ilişkileri çetin bir yol ayrımındadır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkiye-ABD ilişkileri çetin bir yol ayrımındadır. Aynı şeyi NATO ittifakı için de ileri sürmek doğru bir tespittir." - ANKARA

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Haber: MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Türkiye-ABD ilişkileri çetin bir yol ayrımındadır. Aynı şeyi NATO ittifakı için de ileri sürmek doğru bir tespittir.' - Haberler
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