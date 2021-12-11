MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkeş soyadını kullanıp zillet değirmenine su taşıyanlara Milliyetçi-Ülkücü Hareket göz yummayacaktır. - Haberler
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkeş soyadını kullanıp zillet değirmenine su taşıyanlara Milliyetçi-Ülkücü Hareket göz yummayacaktır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkeş soyadını kullanıp zillet değirmenine su taşıyanlara Milliyetçi-Ülkücü Hareket göz yummayacaktır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Türkeş soyadını kullanıp zillet değirmenine su taşıyanlara Milliyetçi- Ülkücü Hareket göz yummayacaktır. Hatıralarımızı, hüviyetimizi, haysiyetli mazimizi çarpıtan menfaatperestlere tepkisiz kalınmayacaktır. Bizden söylemesi, yanlışa düşenler sonuçlarına katlanacaktır." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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