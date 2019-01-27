MHP Genel Başkanı Bahçeli:"Trump'ın Maduro'ya darbe teşebbüsünü şiddetle kınıyorum. Maduro'nun teslim olmaması dileğimdir"

"Zulüm 1453'te başladı diyen soysuzlarla görülecek hesabımız vardır"

"Hem dava adamı hem de insan azmanı olunmaz. Hem ülkücü hem eyyamcı ve entrikacı olunmaz"

"Zillette hayır, umut, gelecek yoktur. Cumhur ittifakı zilleti silip süpürecektir. Milli beka için Cumhur ittifakının varlığına kanaat getirdik. Zilleti her seviyede etkisizleştirmek için kutlu bir sefere çıktık"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Beka sorunu yok zeka sorunu var diyenler bilin ki uçurumdadır. CHP yine yanlış taraftadır. Malum isimlere zekamızın sadakasını versek ömür boyu kendilerini alim zannederler. Bunlarda vatana sadakat sorunu vardır"

İSTANBUL(İHA)- MHP Genel Başkanı Bahçeli partisinin İstanbul İl Teşkilatlarıyla toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA