MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Teröristbaşının mektubu, HDP'nin vahim sapmasına, zillet ittifakına...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Teröristbaşının mektubu, HDP'nin vahim sapmasına, zillet ittifakına verdiği rezil desteğine itirazın, tepkinin ve bundan duyduğu rahatsızlığın eseri ve sonucudur.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Teröristbaşının mektubu, HDP'nin vahim sapmasına, zillet ittifakına verdiği rezil desteğine itirazın, tepkinin ve bundan duyduğu rahatsızlığın eseri ve sonucudur."
Kaynak: AA
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