MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Teröristbaşının mektubu, HDP'nin vahim sapmasına, zillet ittifakına...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Teröristbaşının mektubu, HDP'nin vahim sapmasına, zillet ittifakına...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Teröristbaşının mektubu, HDP'nin vahim sapmasına, zillet ittifakına verdiği rezil desteğine itirazın, tepkinin ve bundan duyduğu rahatsızlığın eseri ve sonucudur.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Teröristbaşının mektubu, HDP'nin vahim sapmasına, zillet ittifakına verdiği rezil desteğine itirazın, tepkinin ve bundan duyduğu rahatsızlığın eseri ve sonucudur."

Kaynak: AA
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