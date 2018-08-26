MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör Örgütlerini Kullanan Namertlerin Taktiği Bizans Taktiğidir,...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör Örgütlerini Kullanan Namertlerin Taktiği Bizans Taktiğidir,...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör örgütlerini kullanan namertlerin taktiği Bizans taktiğidir, siyasi ve ekonomik operasyonları vahşice kurgulayanların ilham kaynağı Bizans tahrikidir, döviz ve kur oyunları Bizans yöntemidir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Terör örgütlerini kullanan namertlerin taktiği Bizans taktiğidir, siyasi ve ekonomik operasyonları vahşice kurgulayanların ilham kaynağı Bizans tahrikidir, döviz ve kur oyunları Bizans yöntemidir."

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