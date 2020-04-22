MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak
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Devlet Bahçeli, 23 Nisan, MHP, Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Mecliste gerçekleştirilecek özel gündemli toplantıya katılacak.

22.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 22.04.2020 14:57
MHP Genel Başkanı Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Mecliste gerçekleştirilecek özel gündemli toplantıya katılacak.

MHP yetkililerden edinilen bilgiye göre Bahçeli, TBMM'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yarın 14.00'te özel gündemle toplanacak Genel Kurul'da hazır bulunacak.

Genel Kurul'daki 23 Nisan özel oturumunda MHP adına Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın konuşma yapacak.

Kaynak: AA

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