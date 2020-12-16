MHP Genel Başkanı Bahçeli: "TBMM'de grubu bulunan dört siyasi parti ortak bir metine imza atarak yaptırımlar konusundaki yüksek tepkiyi dünyaya ilan...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "TBMM'de grubu bulunan dört siyasi parti ortak bir metine imza atarak yaptırımlar konusundaki yüksek tepkiyi dünyaya ilan...

16.12.2020 16:10 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:15
MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "TBMM'de grubu bulunan dört siyasi parti ortak bir metine imza atarak yaptırımlar konusundaki yüksek tepkiyi dünyaya ilan etmişlerdir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "TBMM'de grubu bulunan dört siyasi parti ortak bir metine imza atarak yaptırımlar konusundaki yüksek tepkiyi dünyaya ilan etmişlerdir. Ne var ki, bu metinde bölücü HDP'nin gene imzası yoktur. Bilakis bu terörist ikmal yuvası Türkiye'ye saldırmış, ABD'nin yanında saf tutmuştur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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