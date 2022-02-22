MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Tarkan, şarkı sözleri ile Covid-19 dönemini kast ettiğini söylüyor. 'Hayır' diyorlar, 'İktidarı kast ettin, onların gideceğini söyledin' dayatmasında bulunuyorlar. Niyet okuyucular mevzi üstüne mevziye girerek fitne yayıyorlar. Ayıptır ayıp, bu saptırmanın, bu kandırmacanın kime ne faydası vardır. İktidar şarkıyla kurulmadı, hükümet şarkıyla oluşmadı. Velev ki iddialar doğru olsa bile bir şarkıyla yıkılmaz, yıkılamaz bu tekerlek bu tümsekte kalamaz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika