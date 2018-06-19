MHP Genel Başkanı Bahçeli, Sungurlu'ya Uğradı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Samsun'da gerçekleştireceği bölge mitingine giderken Çorum'un Sungurlu ilçesinde mola verdi.

Bahçeli, Samsun'da gerçekleştireceği bölge mitingi için kara yoluyla bu kente giderken, Sungurlu'ya uğradı.

Sungurlu'daki bir dinlenme tesisinde mola veren Bahçeli, MHP İlçe Başkanı Yasin Şahin, AK Parti İlçe Başkanı İlyas Özkan ve partililer tarafından karşılandı.

Bahçeli, kendisini karşılayanlar ve burada bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra Samsun yolculuğuna devam etti.