MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Şu anki tabloya göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Şu anki tabloya göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının öne çıkması 23 Haziran seçimine bakışımızı asla değiştirmeyecek, hakkın ve hakikatin safındaki inançlı duruşumuzu etkilemeyecektir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Şu anki tabloya göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının öne çıkması 23 Haziran seçimine bakışımızı asla değiştirmeyecek, hakkın ve hakikatin safındaki inançlı duruşumuzu etkilemeyecektir."
Kaynak: AA
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