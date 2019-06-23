MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Şu anki tabloya göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Şu anki tabloya göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Şu anki tabloya göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının öne çıkması 23 Haziran seçimine bakışımızı asla değiştirmeyecek, hakkın ve hakikatin safındaki inançlı duruşumuzu etkilemeyecektir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Şu anki tabloya göre CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının öne çıkması 23 Haziran seçimine bakışımızı asla değiştirmeyecek, hakkın ve hakikatin safındaki inançlı duruşumuzu etkilemeyecektir."

Kaynak: AA
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