MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sosyal izolasyonla evde kalarak, birbirimize dayanarak, yardımlaşma...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sosyal izolasyonla evde kalarak, birbirimize dayanarak, yardımlaşma kanallarını aktifleştirerek, karamsarlığı kovarak, virüs karanlığını bertaraf edeceğiz.
27.03.2020 18:28 | Son Güncelleme: 27.03.2020 18:28
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sosyal izolasyonla evde kalarak, birbirimize dayanarak, yardımlaşma kanallarını aktifleştirerek, karamsarlığı kovarak, virüs karanlığını bertaraf edeceğiz."
Kaynak: AA