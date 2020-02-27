MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Son yurdumuzun işgal planları, Türk milletinin kutlu varlığını imha...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Son yurdumuzun işgal planları, Türk milletinin kutlu varlığını imha...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Son yurdumuzun işgal planları, Türk milletinin kutlu varlığını imha projeleri yüzyıllardır ehl-i salibin ve onlara taşeronluk yapan mihrakların haram kursaklarında bekleyen meşum ve melun bir hevestir.

27.02.2020 19:48 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:48
MHP Genel Başkanı Bahçeli:

Genel Başkanı Bahçeli: "Son yurdumuzun işgal planları, Türk milletinin kutlu varlığını imha projeleri yüzyıllardır ehl-i salibin ve onlara taşeronluk yapan mihrakların haram kursaklarında bekleyen meşum ve melun bir hevestir. Bu heves her defasında boşa çıkarılmış, vahşi tezgah kırılıp atılmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA

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