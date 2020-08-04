MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Siyasi akıl gayri milli olunca bu CHP'nin başına gelmedik de kalmaz.... MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Siyasi akıl gayri milli olunca bu CHP'nin başına gelmedik de kalmaz. Sayın Muharrem İnce, ince ince siyasi hedeflerini dokuyor, bu da CHP yönetiminin kanına dokunuyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Siyasi akıl gayri milli olunca bu CHP'nin başına gelmedik de kalmaz. Sayın Muharrem İnce, ince ince siyasi hedeflerini dokuyor, bu da CHP yönetiminin kanına dokunuyor. " - ANKARA Kaynak: İHA