MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İzmir depremine ilişkin geçmiş olsun mesajı
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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İzmir depremine ilişkin geçmiş olsun mesajı

30.10.2020 16:52 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:06
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İzmir depremine ilişkin geçmiş olsun mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Şiddetli depremden etkilenen İzmirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Şiddetli depremden etkilenen İzmirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Devlet-millet dayanışmasıyla zorlukların üstesinden gelineceğine inanıyorum. Niyazım odur ki, Allah milletimizi doğal afetlerden korusun, her türlü musibetten esirgesin."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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