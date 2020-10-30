MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İzmir depremine ilişkin geçmiş olsun mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Şiddetli depremden etkilenen İzmirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Şiddetli depremden etkilenen İzmirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Devlet-millet dayanışmasıyla zorlukların üstesinden gelineceğine inanıyorum. Niyazım odur ki, Allah milletimizi doğal afetlerden korusun, her türlü musibetten esirgesin."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı