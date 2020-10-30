MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İzmir depremine ilişkin geçmiş olsun mesajı
30.10.2020 16:52 | Son Güncelleme: 30.10.2020 17:06
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Şiddetli depremden etkilenen İzmirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Şiddetli depremden etkilenen İzmirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Yaralılarımıza şifa diliyorum. Devlet-millet dayanışmasıyla zorlukların üstesinden gelineceğine inanıyorum. Niyazım odur ki, Allah milletimizi doğal afetlerden korusun, her türlü musibetten esirgesin."
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı