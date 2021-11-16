MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu şunu bil ki hesaplaşmadan helalleşmemiz asla söz konusu olmayacak" - Haberler
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu şunu bil ki hesaplaşmadan helalleşmemiz asla söz konusu olmayacak"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu şunu bil ki hesaplaşmadan helalleşmemiz asla söz konusu olmayacak" -"Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi bizim sorumluluğumuzdadır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu şunu bil ki hesaplaşmadan helalleşmemiz asla söz konusu olmayacak"

-"Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi bizim sorumluluğumuzdadır. EYT çözülerek gündemden çıkarılmalıdır"

-"3600 ek gösterge konusunda hükümete her desteği vereceğiz"

-"Asgari ücretle geçinen kardeşlerimizin enflasyona ezdirilmemeleri beklentimizdir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun enflasyon üzerinde zam belirlemesi MHP'nin samimi çağrısıdır"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Sayın Kılıçdaroğlu şunu bil ki hesaplaşmadan helalleşmemiz asla söz konusu olmayacak

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Sayın Kılıçdaroğlu şunu bil ki hesaplaşmadan helalleşmemiz asla söz konusu olmayacak

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Sayın Kılıçdaroğlu şunu bil ki hesaplaşmadan helalleşmemiz asla söz konusu olmayacak

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2)

 Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

 Başak Cengiz'in annesi Kılıçdaroğlu'na sarılıp hüngür hüngür ağladı

Başak Cengiz'in annesi Kılıçdaroğlu'na sarılıp hüngür hüngür ağladı

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