MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu, sokağa dökülseniz ne yazar dökülmeseniz ne çıkar. Sandık diyorsanız 2023 yılının haziran ayını...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu, sokağa dökülseniz ne yazar dökülmeseniz ne çıkar. Sandık diyorsanız 2023 yılının haziran ayını bekleyeceksiniz.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu, sokağa dökülseniz ne yazar dökülmeseniz ne çıkar. Sandık diyorsanız 2023 yılının haziran ayını bekleyeceksiniz." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet