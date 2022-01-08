MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu, sokağa dökülseniz ne yazar dökülmeseniz ne çıkar. Sandık diyorsanız 2023 yılının haziran ayını... - Haberler
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu, sokağa dökülseniz ne yazar dökülmeseniz ne çıkar. Sandık diyorsanız 2023 yılının haziran ayını...

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu, sokağa dökülseniz ne yazar dökülmeseniz ne çıkar. Sandık diyorsanız 2023 yılının haziran ayını bekleyeceksiniz.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sayın Kılıçdaroğlu, sokağa dökülseniz ne yazar dökülmeseniz ne çıkar. Sandık diyorsanız 2023 yılının haziran ayını bekleyeceksiniz." - ANKARA

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