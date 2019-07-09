MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sahnenin önünde tarafsız, arkasında siyasi ve ideolojik saiklerle...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sahnenin önünde tarafsız, arkasında siyasi ve ideolojik saiklerle...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sahnenin önünde tarafsız, arkasında siyasi ve ideolojik saiklerle hareket eden Cumhurbaşkanları dönemi kapanmıştır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Sahnenin önünde tarafsız, arkasında siyasi ve ideolojik saiklerle hareket eden Cumhurbaşkanları dönemi kapanmıştır."

Kaynak: AA
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