MHP Genel Başkanı Bahçeli: "S-400'ü niye aldınız diye parmak sallayanların, geçmişte talep edilen silahları ve füze savunma sistemlerini satmamak...
16.12.2020 16:05 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:09
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "S-400'ü niye aldınız diye parmak sallayanların, geçmişte talep edilen silahları ve füze savunma sistemlerini satmamak için hangi sanal gerekçelere müracaat ettikleri hepimizin ve herkesin malumudur.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "S-400'ü niye aldınız diye parmak sallayanların, geçmişte talep edilen silahları ve füze savunma sistemlerini satmamak için hangi sanal gerekçelere müracaat ettikleri hepimizin ve herkesin malumudur. Türk milletine parmak sallanmaz, sallayan bunun sonuçlarından kurtulamaz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı