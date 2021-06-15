MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Rusya'dan silah almayın diyorlar, tamam da ihtiyaç duyduğumuz silahları siz verdiniz mi? Parasını verdiğimiz f-35'leri...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Rusya'dan silah almayın diyorlar, tamam da ihtiyaç duyduğumuz silahları siz verdiniz mi? Parasını verdiğimiz f-35'leri gasp ederken aklınız neredeydi?
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Rusya'dan silah almayın diyorlar, tamam da ihtiyaç duyduğumuz silahları siz verdiniz mi? Parasını verdiğimiz f-35'leri gasp ederken aklınız neredeydi?" - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı