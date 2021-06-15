MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Rusya'dan silah almayın diyorlar, tamam da ihtiyaç duyduğumuz silahları siz verdiniz mi? Parasını verdiğimiz f-35'leri...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Rusya'dan silah almayın diyorlar, tamam da ihtiyaç duyduğumuz silahları siz verdiniz mi? Parasını verdiğimiz f-35'leri...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Rusya'dan silah almayın diyorlar, tamam da ihtiyaç duyduğumuz silahları siz verdiniz mi? Parasını verdiğimiz f-35'leri...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Rusya'dan silah almayın diyorlar, tamam da ihtiyaç duyduğumuz silahları siz verdiniz mi? Parasını verdiğimiz f-35'leri gasp ederken aklınız neredeydi?

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Rusya'dan silah almayın diyorlar, tamam da ihtiyaç duyduğumuz silahları siz verdiniz mi? Parasını verdiğimiz f-35'leri gasp ederken aklınız neredeydi?" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Erken seçim talebi beyhude bir hevestir. Seçimler 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır.'
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Erken seçim talebi beyhude bir hevestir. Seçimler 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır."

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Rusya'dan silah almayın diyorlar, tamam da ihtiyaç duyduğumuz silahları siz verdiniz mi? Parasını verdiğimiz f-35'leri... - Haberler
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