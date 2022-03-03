MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Putin'in tarihe yalancı şahitlik yaptırarak işgali haklı çıkarmaya çalışması çelişki içinde bocaladığının göstergesidir"
- Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Putin'in tarihe yalancı şahitlik yaptırarak işgali haklı çıkarmaya çalışması çelişki içinde bocaladığının göstergesidir" -"Ayrılıkçı Donbass'ın Rusya'nın parçasının olduğunu söylemesi yanlıştır" -"Tarihin şahitliğine müracaat edersek Türk milletinin konuşmaya,...
Mhp Genel Başkanı Bahçeli: "Putin'in tarihe yalancı şahitlik yaptırarak işgali haklı çıkarmaya çalışması çelişki içinde bocaladığının göstergesidir"
-"Ayrılıkçı Donbass'ın Rusya'nın parçasının olduğunu söylemesi yanlıştır"
-"Tarihin şahitliğine müracaat edersek Türk milletinin konuşmaya, tarih hatırlatmasının hiçbir devletin ne yüzü ne de cüreti yetecektir. Tarihi gerçekler konuşmaya bir kez başlarsa Türk milletinin okunan fermanını duymayan, dize gelmeyen kalmayacaktır"
-"Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya alınmaması konusunda yazılı güvence talep etmiş fakat alamamıştır. Esasen Ukrayna arada kalmış, güç blokları çemberinde sıkışmış, deyim yerinde filler tepinirken çimenler ezilmiştir"
ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.