MHP Genel Başkanı Bahçeli: "PKK/YPG ihanet ve cinayet kumpasıdır"
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "PKK/YPG ihanet ve cinayet kumpasıdır"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "PKK/YPG ihanet ve cinayet kumpasıdır" -"Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "PKK/YPG ihanet ve cinayet kumpasıdır"

-"Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Yurt içi ve yurt dışında yuvalanan terör örgütüne darbe üstüne darbe vurulmaktadır"

-"Irak'ın kuzeyindeki Metina, Avaşin ve Basyan'daki terör hedefleri havadan ve karadan ateş altına alınmıştır. Kandil'de belirlenen nokta hedeflere savaş uçaklarımız hava akını düzenlemiştir"

-"Ara, bul, yok et parolası ile hainlerin kanlı defteri Allah'ın izni ile dürülecektir. Bu hainlerin kanı kuruyana kadar bu mücadeleden dönüş yoktur"

-"Kahramanların inancı, devletin iradesi tam ve eksiksizdir"

-"Sayın Tatar bir papağan değildir, hak savunan cesur yürektir"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalar yaptı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'PKK/YPG ihanet ve cinayet kumpasıdır'
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'PKK/YPG ihanet ve cinayet kumpasıdır'
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'PKK/YPG ihanet ve cinayet kumpasıdır'
MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'PKK/YPG ihanet ve cinayet kumpasıdır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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