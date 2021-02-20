MHP Genel Başkanı Bahçeli: "PKK'yı telaffuzdan imtina edenler, ortaya karışık açıklamalarla günü kurtarmanın telaşında olanlar fitnenin reklam...
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "PKK'yı telaffuzdan imtina edenler, ortaya karışık açıklamalarla günü kurtarmanın telaşında olanlar fitnenin reklam...

20.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 20.02.2021 15:48
MHP Genel Başkanı Bahçeli:

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "PKK'yı telaffuzdan imtina edenler, ortaya karışık açıklamalarla günü kurtarmanın telaşında olanlar fitnenin reklam yüzleri, ihanetin vitrin süsleridir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "PKK'yı telaffuzdan imtina edenler, ortaya karışık açıklamalarla günü kurtarmanın telaşında olanlar fitnenin reklam yüzleri, ihanetin vitrin süsleridir. Acıklı gerçek maalesef budur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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