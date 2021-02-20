MHP Genel Başkanı Bahçeli: "PKK'yı telaffuzdan imtina edenler, ortaya karışık açıklamalarla günü kurtarmanın telaşında olanlar fitnenin reklam...
20.02.2021 15:45 | Son Güncelleme: 20.02.2021 15:48
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "PKK'yı telaffuzdan imtina edenler, ortaya karışık açıklamalarla günü kurtarmanın telaşında olanlar fitnenin reklam yüzleri, ihanetin vitrin süsleridir.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "PKK'yı telaffuzdan imtina edenler, ortaya karışık açıklamalarla günü kurtarmanın telaşında olanlar fitnenin reklam yüzleri, ihanetin vitrin süsleridir. Acıklı gerçek maalesef budur."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven