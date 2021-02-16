MHP Genel Başkanı Bahçeli: "PKK terör örgütü ya silahlarıyla birlikte ve son teröristine kadar güvenlik güçlerine teslim olup Türk adaleti önünde...
16.02.2021 10:49 | Son Güncelleme: 16.02.2021 10:52
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "PKK terör örgütü ya silahlarıyla birlikte ve son teröristine kadar güvenlik güçlerine teslim olup Türk adaleti önünde hesap verecektir ya da azdan az çoktan çok gidecek, hainlerin kafaları kopartılacaktır.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "PKK terör örgütü ya silahlarıyla birlikte ve son teröristine kadar güvenlik güçlerine teslim olup Türk adaleti önünde hesap verecektir ya da azdan az çoktan çok gidecek, hainlerin kafaları kopartılacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan