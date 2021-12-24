MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin milletvekilleriyle yemekte bir araya geldi - Haberler
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin milletvekilleriyle yemekte bir araya geldi

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin milletvekilleriyle yemekte bir araya geldi.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin milletvekilleriyle yemekte bir araya geldi.

Bahçeli, Ankara'da bir restoranda düzenlenen yıl sonu yemeğinde partisinin milletvekilleriyle buluştu.

Yemekte, MHP milletvekillerinin "Adım Adım 2023: İl İl Anadolu" programı çerçevesinde yaptıkları il ziyaretleri hakkında bilgi verdikleri belirtildi. Yemekte, ayrıca bu yılın bir değerlendirmesi yapılırken, gelecek yıla ait atılması gereken adımlar ve politikaların da konuşulduğu öğrenildi.

Yemek sonunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Türk bayrağı tablosu ile hat tablosu hediye edildi, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Yemek çıkışında restoranda bulunan bazı vatandaşlar, Devlet Bahçeli'ye sevgi gösterisinde bulunurken, bazı vatandaşlar da fotoğraf çektirdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin milletvekilleriyle yemekte bir araya geldi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin milletvekilleriyle yemekte bir araya geldi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin milletvekilleriyle yemekte bir araya geldi

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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