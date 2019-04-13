MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Partimizin doğrudan oy almadığı pek çok seçim çevresi varken oy oranını yüzde 7,4 göstermek haksızlıktır, adaletsizliktir. 31 Mart'ta partilerin oy dağılımı en sağlıklı şekilde il genel meclisi seçimlerinde görülecektir, bu çerçevede partimizin aldığı oy oranı yüzde 18,81'dir."

Kaynak: AA